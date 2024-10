Altra sconfitta per Milano: l'Efes vince 96-84

Terza sconfitta di fila (la quarta in totale in Eurolega) per l’Olimpia Milano che cade in casa contro l’Efes per 96-84. Negli ospiti Bryant è il migliore con 19 punti, mentre alla squadra di Messina non bastano i 29 punti di Mirotic LA CLASSIFICA

Nonostante un ottimo terzo quarto, l’Olimpia Milano crolla ancora in casa. Al Forum d'Assago vince l’Efes per 96-84. Quarta sconfitta in Eurolega per la squadra di Messina, che continua a non essere continua per tutti i 40 minuti. Nell’Olimpia, il migliore a livello realizzativo è Mirotic con 29 punti. Nell’Efes, invece spiccano i 19 punti messi a segno da Bryant. approfondimento Eurolega, il calendario di Milano e Bologna

La cronaca del match Primo tempo complicatissimo per l’Olimpia, priva di Ousmane Diop, Josh Nebo e Fabien Causeur per infortunio. Mirotic sblocca il match con un canestro da due punti, ma l’Efes da quel momento prende il controllo totale della gara, con un +8 (10-2) che costringe coach Messina al time-out. Alla ripresa del gioco l’Efes continua a far male in transizione, trascinata dai ben 7 punti di Osmani e Thompson che permettono alla squadra ospite di chiudere il primo quarto avanti 23-11. Nel secondo quarto la musica non cambia: Milano ha necessità di mettersi in partita, ma la frenesia frega la squadra di Messina che sbaglia tanti canestri. Errori che non si vedono da parte dell’Efes che con il rimbalzo in attacco e appoggio al tabellone di Oturu sale sul +17 (13-30), seguito dal +20 (17-37) che dà origine ai primi fischi del Forum. Si va all’intervallo sul punteggio di 46-25 per l’Efes, con i 9 punti di Osmani e Bryant e 15 punti su 18 da due. Nell’Olimpia il migliore a livello realizzativo è Mirotic con 8 punti.

Inizia il terzo quarto e la partita cambia completamente. Sono due i protagonisti di Milano: Shields e LeDay. Il primo entra finalmente in gioco (dopo lo 0/8 nel primo tempo) con i primi 3 punti della sua partita per il 33-51 che costringe gli ospiti al time-out. L'Efes in attacco fa nettamente più fatica e Milano ne approfitta. La squadra di Messina ha diverse occasioni di andare in lunetta. Prova a suonare la carica LeDay per il -13 (40-53). Ad accendere il Forum è Shields che vola in transizione e segna il 52-56. È completamente un’altra partita, con il terzo quarto si chiude sul 59-66 per l’Efes. Nell’ultimo quarto gli ospiti tornano però a segnare strappando un massimo di + 14 (79-65) a 6' dalla fine grazie a Smits. L’Efes dimostra di essere una squadra in grado di reagire al ritorno dell’Olimpia visto nel terzo quarto. A 3' il parziale è di 22-15 per gli ospiti (avanti 88-74). Milano, ancora una volta, manca di continuità durante tutta la sfida. A vincere è l'Efes, che espugna il Forum per 96-84.