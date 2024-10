Olimpia e Virtus in campo questa sera: LIVE su Sky

Il doppio turno di Eurolega si apre questa sera con l'Olimpia Milano che cerca il riscatto in casa del Baskonia: ore 20.30 in diretta su Sky Sport Max e NOW . Alle 21 tocca alla Virtus Bologna, che riceve la visita del Bayern Monaco: diretta su Sky Sport Uno e NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All’appassionante torneo continentale di basket, con i diciotto club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Martedì 29 ottobre, la sesta giornata vede scendere in campo entrambe le squadre italiane. Si parte alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW con la sfida tra Baskonia Vitoria Gasteiz ed EA7 Emporio Armani Milano, con il commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna, mentre alle 21 su Sky Sport Uno e NOW la Virtus Segafredo Bologna ospiterà il Bayern Monaco, con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, in studio Marina Presello e le interviste a bordocampo di Gaia Accoto. Chiuderà il turno mercoledì 30 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW la sfida tra Partizan Mozzart Bet Belgrado e Monaco, con il commento di Giovanni Poggi.