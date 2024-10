Rimonta vana: il Bayern vince a Bologna 84-87

La cronaca del match

Edwards prova a imporre il suo ritmo, ma la Virtus reagisce subito con un ottimo Diouf sotto canestro e con i punti delle ali: Clyburn e Shengelia fissano il 17-6. Edwards rappresenta l'unica minaccia tangibile per larga parte del primo quarto, mentre la Segafredo lavora di squadra e al 10' è avanti 25-19. I tedeschi però sono in crescita e nel secondo periodo alzano l'intensità difensiva per piazzare un break di 11-0 che vale il sorpasso sul 25-30. L'ex Milano Shabazz Napier è il volto della riscossa tedesca, costruita soprattutto in difesa. I primi punti della Virtus nel secondo quarto arrivano solo con i liberi di Shengelia e un lay-up di Cordinier a meno di 5 minuti dall'intervallo. Sono però episodi saltuari che non servono a invertire l'inerzia della gara. Il Bayern non scappa per colpa delle brutte percentuali da fuori, ma la sua intensità è più alta e un alley-oop per Booker mostra tutte le difficoltà di Bologna, sotto 33-40 all'intervallo.

La pausa non giova alla Virtus, che finisce sotto addirittura di 16 punti (46-62 al 27') grazie ai colpi di Edwards. La guardia americana diventa un fattore anche dall'arco e segna 13 punti con tre triple. Clyburn prova ad accendersi, ma è Achille Polonara a suonare la carica tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto. Due triple e otto punti in fila, uniti a un'altra bomba di Morgan, valgono l'aggancio sul 68 pari. Inizia così un lungo testa a testa con svariati protagonisti: Cordinier, Shengelia e Polonara da una parte, Edwards, Napier e Weiler-Babb dall'altra. Proprio quest'ultimo segna la tripla del pari a 50 secondi dal termine. Clyburn vuole prendersi il tiro della vittoria, ma sbaglia ed è invece Napier a inventarsi il canestro dall'arco che decide il match. I tiri liberi finali servono solo a definire il punteggio. Dopo il successo sul Partizan, il finale punto a punto torna a essere fatale per Banchi. Non è stato un grande inizio per il basket italiano in Eurolega. Giovedì un'amara consolazione: nel derby ad Assago tra Milano e Bologna almeno una delle due squadre riuscirà a trovare la seconda vittoria nella competizione.