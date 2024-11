Olimpia-Real Madrid LIVE alle 20.30 su Sky Sport

Nella 'Chacho night', che proietta Rodriguez nella Hall of fame biancorossa, l'Olimpia Milano a caccia della seconda vittoria consecutiva in Eurolega contro la corazzata Real Madrid. Il match in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa sera l’ottava giornata scatta con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Real Madrid, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Olimpia a caccia della seconda vittoria consecutiva in Eurolega, la terza della stagione, dopo i successi casalinghi contro Paris e Virtus. Nella settimana dell'arrivo di Nico Mannion (ma anche del -34 subito in campionato a Trento), si celebrerà un play che ha già fatto la storia al Forum: il Chacho Rodriguez, tre stagioni sotto la Madonnina con uno scudetto e una Final Four, entrerà infatti nella Hall of fame del club. Alle tante assenze pesanti in casa biancorossa, si è aggiunta quella recente di Josh Nebo, out per un problema al braccio destro.