Paris-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport alle 20:30

La squadra di Banchi sotto la Tour Eiffel per affrontare la grande sorpresa della stagione. I francesi hanno vinto l'Eurocup lo scorso anno e all'esordio in Eurolega stanno impressionando con un record di otto vittorie e tre sconfitte, dietro al solo Fenerbahce. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Il basket francese sta crescendo molto negli ultimi anni. Dopo il Monaco e l'Asvel Villeurbanne, quest'anno si è aggiunta la terza squadra in Eurolega, il Paris Basketball. La comparsa della capitale nella pallacanestro europea è arrivata con la vittoria dell'Eurocup lo scorso anno e la conseguente qualificazione al piano più alto. L'impatto non è stato dei migliori, con tre sconfitte nelle prime quattro partite e il quasi designato ruolo di Cenerentola. A fine novembre però le sconfitte sono rimaste tre, mentre le vittorie sono salite a otto, secondo miglior record in classifica alle spalle del Fenerbahce, lo stesso di Olympiacos e Bayern Monaco. Missione non semplice per la squadra di Banchi, che invece giace in fondo assieme all'Alba Berlino con due successi e 7 ko. Nelle ultime due sfide però la Virtus ha dato grandi segnali di riscossa, sfiorando il successo contro Panathinaikos e Fenerbahce, due tra le squadre migliori del continente. Le Vu Nere hanno tutti gli uomini a disposizione, molti dei quali riposati per il turno di pausa in campionato e la pausa delle nazionali. Non tutti però, visto che Tornike Shengelia, dopo il match di Eurolega della scorsa settimana, ha giocato due partite con la sua Georgia per le qualificazioni a Eurobasket 2025.