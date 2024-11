Virtus, altro ko in volata: vince Paris 81-78

Altra sconfitta in volata per la Virtus Bologna nel 12° turno di Eurolega. I bianconeri cedono 81-78 a Paris, fallendo con Clyburn (25 punti) il tiro del pareggio sulla sirena. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus Bologna esce sconfitta ancora una volta al fotofinish nel round 12 di Eurolega. La squadra di coach Banchi cede 81-78 a Paris, fallendo il tiro del pareggio sulla sirena con un Clyburn da 25 punti. Per i francesi ottavo successo di fila e classifica che ride (9-3), per la Virtus ennesimo ko in volata e record sempre più deficitario (2-10). Le 'Vu nere' tornano in campo il prossimo 4 dicembre in casa contro l'Alba Berlino: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.