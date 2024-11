Super Mirotic: impresa Olimpia col Fenerbahce

Quinta vittoria nelle ultime sei partite in Europa per la squadra allenata da Ettore Messina. Assoluto protagonista Mirotic, autore di 29 punti. L'Olimpia torna in parità nel record (6-6) e aggancia le posizioni buone per il play-in

Impresa dell'EA7 Milano che conquista Istanbul e sbanca (85-91) il parquet del Fenerbahce, capolista dell'Eurolega e imbattuta da oltre un mese. Eroe della serata Nikola Mirotic che domina il confronto diretto con l'ex capitano dell'Olimpia, Nicolò Melli: il montenegrino disputa una gara al limite della perfezione (29 punti, 9 rimbalzi, 9/15 dal campo e 38 di valutazione), l'azzurro invece floppa l'occasione di essere rimpianto dalla sua vecchia squadra dopo il rinnovo sfumato la scorsa estate (0 punti, 0/6 dal campo, -1 di valutazione). Di fatto Milano resta avanti per tutta la gara e scappa via a metà dell'ultimo periodo, fino ad un confortevole +17 (68-85) a 5' dalla fine. I turchi però cercano una frenetica rimonta, arrivando però solo al -4 (85-89) ad una manciata di secondi dalla fine. Da rimarcare anche le prove di LeDay (19, con 7/7 ai liberi) e Dimitrijevic (15 e 4 assist). Quinta vittoria nelle ultime sei (tre in fila) per la squadra di Ettore Messina che torna in parità nel record (6-6) e aggancia le posizioni buone per il play-in, a un terzo del torneo.