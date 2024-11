L'Olimpia rende visita al Fenerbahce capolista nel 12° turno di Eurolega: la squadra di Messina a caccia di una vittoria di prestigio per proseguire a risalire la classifica. La partita è in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

Il round 12 di Eurolega vede l'Olimpia Milano impegnata sul difficile campo del Fenerbahce. L'EA7 cerca punti sul parquet della capolista, che vanta un record di 9-2 con cinque successi consecutivi. La squadra di Sarunas Jasikevicius è una delle grande favorite per il trionfo finale. Sarà anche la prima occasione per vedere il grande ex Nicolò Melli giocare contro la squadra di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa. Olimpia che è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite (unica sconfitta la rimonta subita a Berlino con l'Alba) e che cerca il colpaccio per risalire una classifica che al momento la vede a ridosso del play-in con un record di 5-6. Coach Messina, ancora senza Nebo e Bolmaro, trova però il nuovo innesto Gillespie, pronto al debutto. Si gioca alla Ulker Sports and Event Hall alle 18.45: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.