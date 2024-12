Nessun ritorno con vittoria alla Segafredo Arena per la Virtus Bologna. Dopo una partita rocambolesca, a vincere al supplementare è l'Alba Berlino per 90-88. Per la squadra di Banchi, vicinissima alla rimonta nei minuti finali con la tripla mancata da Clyburn, arriva la quinta sconfitta consecutiva L'OLIMPIA MILANO BATTE LA STELLA ROSSA 101-86

La Virtus ci prova, ma non basta. Non finisce bene il ritorno alla Segafredo Arena: a vincere al supplementare è un'ottima Alba Berlino per 90-88. Alle Vu Nere non sono abbastanza i 23 punti di Clyburn (che ha avuto nel finale la chance del possibile vantaggio da tre). Negli ospiti, invece, il migliore non poteva che essere Gabriele Procida che chiude il match a quota 20 punti. Per la squadra di Banchi arriva la 5^ sconfitta consecutiva.

La cronaca del match Luca Banchi alla vigilia aveva chiesto alla sua squadra di approcciare bene la partita. L'inizio, però, non soddisfa l'allenatore della Virtus. L'Alba parte molto bene conquistando subito un parziale di 6-0 (10-4), prima del 14-7 che costringe il coach italiano al time-out. La Virtus continua però a far fatica: nell'Alba, verrebbe da dire ovviamente, Procida e Spagnolo sono i veri trascinatori. I tedeschi, senza particolari pressioni, provano a scappare via con il massimo vantaggio di +9 (22-13), prima di chiudere il primo quarto avanti di 8 lunghezze: 26-18. Nel secondo quarto è Hackett a provare a suonare la carica alla Virtus Bologna. La squadra di Banchi approccia meglio rispetto all'inizio di partita, ottenendo con Morgan, Polonara e Diouf il -6 (27-33). La squadra ospite sembra però tenere meglio il campo ed essere più incisiva: i tedeschi tornano sul +10 (39-29) dimostrandosi troppo più dominanti a rimbalzo in attacco: a 2' dalla fine è 44-29 per gli ospiti, con i primi fischi dagli spalti. All'intervallo, il risultato parla chiaro: l'Alba Berlino domina e chiude 48-38.

Nel terzo quarto la Virtus prova sempre a rientrare in partita, ma l'Alba Berlino ancora una volta si dimostra più che solida. La squadra di Gonzalez riesce sempre a gestire il vantaggio su quella di Banchi. Nelle Vu Nere Belinelli prova a suonare la carica per l'87-63, ma gli ospiti archiviano il terzo quarto con 7 lunghezze di vantaggio: 68-61. La musica cambia proprio nell'ultimo quarto, quello più importante, nel quale la Virtus Bologna torna a farsi sotto. Protagonisti a 7' dalla fine sono Shengelia e Diouf che regalano il -6 (65-71). L'Alba prova a gestire, ma Belinelli e Zizic regalano il -2 (73-75) a 1' 40" dalla sirena. A salire in cattedra per la squadra di Banchi, e a far capire che la rimonta è davvero possibile, è Clyburn che regala il 78 pari per il supplementare. Match tiratissimo fino all'ultimo: sul punteggio di 88-89 a 5.9 dalla fine, Clyburn sbaglia la tripla della possibile vittoria. A chiudere i conti, con un tiro libero realizzato su due, è Procida. Nulla da fare per la Virtus. A vincere è l'Alba Berlino per 90-88.