Zalgiris-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport alle 19

La squadra di Ivanovic inizia il doppio turno settimanale sul caldo e difficile parquet lituano. Il roster di coach Trinchieri ha avuto una flessione di risultati nelle ultime settimane, ma resta un avversario complicatissimo da affrontare davanti ai suoi tifosi. Le Vu Nere, senza Clyburn, confidano almeno nel recupero di Shengelia e Zizic.

La vittoria al cardiopalma della scorsa settimana contro il Baskonia e i miglioramenti evidenti delle ultime giornate permettono alla Virtus Bologna di affrontare con ottimismo il doppio turno di Eurolega di questa settimana. Si parte stasera, mercoledì 15 gennaio, con la trasferta di Kaunas contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri. Nonostante il raggiungimento dei playoff sia quasi una chimera, le Vu Nere devono e vogliono onorare la competizione più importante, anche per dimostrare di meritare la wild-card in vista delle prossime edizioni. Coach Dusko Ivanovic deve rinunciare a Clyburn, fuori fino a marzo almeno, ma recupera sia Ante Zizic che Toko Shengelia. Il georgiano, leader della Virtus, è stato fuori un mese per un'ulcera duodenale. Qualche problema di infortuni anche per i lituani, con le guardie Francisco e Walker in dubbio per dei fastidi muscolari. Trinchieri spera di recuperarli per invertire un trend di quattro sconfitte di fila contro Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos e Asvel Villeurbanne.