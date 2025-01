Milano e Bologna in campo: LIVE su Sky dalle 18:30

Le due squadre italiane impegnate in Eurolega scendono in campo lo stesso giorno per il 23° turno di regular season. Si parte dall'Olimpia, attesa a Istanbul contro l'Anadolu Efes allenato da Luca Banchi. La Virtus Bologna gioca invece in casa contro il Monaco di Mike James. I match saranno in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 18:30 e alle 20:30

Altra settimana di Eurolega: sia l'EA7 che le Vu Nere scendono in campo giovedì 23 gennaio. Si parte da Milano, impegnata sul difficile parquet dell'Anadolu Efes, squadra campione nel 2021 e nel 2022. I turchi dal 7 gennaio sono allenati da Luca Banchi, reduce dalle dimissioni con Bologna e chiamato a raddrizzare la stagione. L'impatto però non è stato dei migliori, con tre sconfitte su tre incontri in Eurolega. Nemmeno Milano può sorridere. Oltre alle recenti sconfitte con Partizan in Eurolega e Venezia in campionato, ci sono molti infortuni a rendere il roster ridotto all'osso. Oltre a Nebo, Diop, Causeur e Dimitrijevic che hanno saltato le ultime sfide, con Venezia sono usciti malconci dal parquet anche Mirotic, Bolmaro e LeDay. Lo spagnolo sarà out almeno due settimane per una lesione all'adduttore della coscia destra, mentre gli altri due sono partiti con la squadra e il loro impiego sarà deciso poco prima della palla a due. Messina spera di contare almeno su di loro e su Dimitrijevic. Bologna invece ha vinto le ultime due partite, con il Bayern in Europa e con Cremona in campionato. Nonostante il play-in resti un obiettivo difficilissimo, la Virtus ha recuperato fiducia ed è attesa in casa da un match contro una delle squadre più forti della competizione, il Monaco dello scorer Mike James, miglior marcatore di sempre in Eurolega. Ivanovic ha rivisto un ottimo Shengelia contro il Bayern, ma deve ancora fare a meno di Clyburn.