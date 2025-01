Impresa Olimpia: Panathinaikos battuto 87-75

Impresa per l'Olimpia Milano nel 24° turno di Eurolega: l'EA7 batte in un Forum tutto esaurito i campioni in carica del Panathinaikos con il punteggio di 87-75. Senza Mirotic, ci pensa Leday a fare il fenomeno con 33 punti e cinque triple. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vittoria di prestigio e carattere per l'Olimpia Milano nel 24° turno di Eurolega. I biancorossi battono il Panathinaikos campione d'Europa con il punteggio di 87-75 e riscattando il -44 subito la scorsa settimana in casa dell'Efes. In un Forum di Assago bollente, senza tra gli altri Mirotic, Nebo, Casuer e Ricci, la squadra di Ettore Messina gioca un match tutto cuore e difesa, sfruttando una serata da All Star di Leday (33 punti e 5/7 da tre), ben coadiuvato da Mannion (14) e Gillespie. A nulla valgono i 22 punti di Sloukas, ultimo ad arrendersi tra i verdi. Milano interrompe la striscia di due ko consecutivi e sale a 13-11 in classifica, restando in corsa per playoff e play-in. L'EA7 sarà in campo la prossima settimana per un doppio turno prima della pausa riservata alle coppe nazionali: si apre martedì 4 febbraio in casa del Bayern Monaco. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.