L'Olimpia cade a Monaco: vince il Bayern 87-70

L'Olimpia esce sconfitta nel 25° turno di Eurolega: a Monaco di Baviera l'EA7perde con il Bayern Monaco con il punteggio di 87-70 nonostante i 17 punti del solito Leday. Giovedì si torna in campo a Kaunas con lo Zalgiris di Trinchieri in un match fondamentale in ottica playoff: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta per l'Olimpia Milano nel 25° turno di Eurolega. La squadra di coach Ettore Messina, ancora priva dell'infortunato Mirotic, ha ceduto al Bayern Monaco con il punteggio di 87-70. Al Sap Garden l'EA7 resta in scia in pratica solo nel primo tempo, poi lascia spazio alle giocate di Edwards e alla grande organizzazione difensiva dei tedeschi (31-19 nel terzo periodo), che si mettono avanti 2-0 negli scontri diretti e 15-10 in classifica. Passo indietro per l'Olimpia dopo l'impresa con il Panathinaikos al Forum: il 13-12 in classifica non pregiudica la corsa ai playoff o play-in, ma il margine per sbagliare è sempre meno. Per gli uomini di Messina inutili i 17 punti del solito Leday. L'EA7 torna di nuovo in campo giovedì sera alle 19, quando renderà visita allo Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri in un altro scontro fondamentale: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.