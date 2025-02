Bayern-Olimpia LIVE su Sky Sport Uno alle 20.45

L'Olimpia apre il programma del 25° turno di Eurolega affrontando il Bayern Monaco, distante una sola lunghezza in classifica, in una partita fondamentale in ottica playoff. Il match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa sera scatta la 25^ giornata con la sfida tra Bayern Monaco ed EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Alle 22.45 su Sky Sport Max e NOW la differita di Panathinaikos-Fenerbahce. L'Olimpia approccia questo doppio turno davvero complicato (trasferte a Monaco di Baviera e Kaunas) reduce dall'incredibile vittoria al Forum contro il Panathinaikos campione d'Europa, che ha ridato linfa alle speranze di playoff dei biancorossi (13-11 il record). Di fronte il Bayern, distante una sola lunghezza (14-10) e capace di vincere tre delle ultime quattro partite in Europa. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.