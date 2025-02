Virtus-Partizan LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

La Virtus ospita alla Segafredo Arena il Partizan Belgrado di coach Obradovic, in corsa per un posto ai playoff. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la 25^ giornata, mercoledì 5 è in programma Virtus Segafredo Bologna-Partizan Belgrado, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW in campo Paris-Olympiacos. Virtus che si presenta alla palla a due ancora priva di Will Clyburn e con due sconfitte consecutive che la lasciano nei bassifondi della classifica con un record di 7-17. Il Partizan di Obradovic (12-12 in classifica) ha vinto invece tre delle ultime quattro partite, cedendo però nell'ultimo turno nel derby di Belgrado ai 'nemici' della Stella Rossa. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network