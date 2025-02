Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco, torna in campo l'Olimpia Milano per il 26° turno di Eurolega. Ad attendere e ospitare la squadra di coach Messina c'è lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri. Entrambe le squadre lottano per ottenere un posto nei play off o play in, con un leggero vantaggio per i meneghini che attualmente si trovano sopra in classifica. Palla a due a partire dalle 19, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la ventiseiesima giornata, giovedì 6 alle 19 su Sky Sport Uno e NOW l’EA7 Emporio Armani Milano in trasferta sul campo dello Zalgiris Kaunas. Alle 20.15 su Sky Sport Max e NOW la sfida tra Panathinaikos ed Efes Istanbul. Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco, arriva un'altra trasferta per la squadra di Coach Messina: ad attendere l'Olimpia c'è lo Zalgiris di Andrea Trinchieri; sfida chiave per i meneghini in ottica classifica (al momento 10° posto con 13 vittorie e 12 sconfitte) e nell'inseguimento ai playoff o play-in, con un margine di errore minimo. Stesso discorso per la squadre lituana (13° posto con 12 vittorie e 13 sconfitte) che, reduce dalla vittoria casalinga contro l'Alba Berlino, rimane in corsa per provare a ritagliarsi uno spazio nel post season di questa Eurolega. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.