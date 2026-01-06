Virtus Bologna-Zalgiris dalle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Virtus Bologna-Zalgiris di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Dopo la esaltante vittoria nel derby europeo contro l’Olimpia, la Virtus torna in campo per affrontare lo Zalgiris Kaunas in una sfida il cui risultato potrebbe pesare e non poco nella corsa al play-in. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La parola d’ordine in casa Virtus è mantenere l’energia dimostrata nelle ultime uscite. Anche perché la vicenda che coinvolge Trapani ha regalato ai ragazzi di coach Dusko Ivanovic un inaspettato turno di riposo in campionato e ora, sempre tra le mura di casa che la scorsa settimana hanno visto la squadra rimontare e battere nettamente l’antica rivale Milano arriva lo Zalgiris Kaunas. Quella con Sylvain Franciscoe compagni, tra l’altro, potrebbe essere una sfida dal risultato pesante in ottica corsa al play-in.

In palio una vittoria pesante

Lo Zalgiris è reduce dal colpaccio sul campo dell’Hapoel che ne ha rilanciato la corsa in Europa e attualmente occupa l’8° posto in classifica potendo contare due vittorie in più rispetto alla Virtus, ora 11^ e prima inseguitrice di quel 10° posto che la porterebbe al play-in. Ecco perché in campo contro i lituani, nonostante le diverse assenze a rosterBologna dovrà sfruttare l’occasione per riavvicinarsi alla zona che conta e continuare a sperare di tagliare un traguardo tanto prestigioso. L’appuntamento con il prepartita è per le 20, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

