Virtus Bologna-Zalgiris dalle 20.30 su Sky

La parola d’ordine in casa Virtus è mantenere l’energia dimostrata nelle ultime uscite. Anche perché la vicenda che coinvolge Trapani ha regalato ai ragazzi di coach Dusko Ivanovic un inaspettato turno di riposo in campionato e ora, sempre tra le mura di casa che la scorsa settimana hanno visto la squadra rimontare e battere nettamente l’antica rivale Milano arriva lo Zalgiris Kaunas . Quella con Sylvain Francisco e compagni, tra l’altro, potrebbe essere una sfida dal risultato pesante in ottica corsa al play-in .

In palio una vittoria pesante

Lo Zalgiris è reduce dal colpaccio sul campo dell’Hapoel che ne ha rilanciato la corsa in Europa e attualmente occupa l’8° posto in classifica potendo contare due vittorie in più rispetto alla Virtus, ora 11^ e prima inseguitrice di quel 10° posto che la porterebbe al play-in. Ecco perché in campo contro i lituani, nonostante le diverse assenze a roster, Bologna dovrà sfruttare l’occasione per riavvicinarsi alla zona che conta e continuare a sperare di tagliare un traguardo tanto prestigioso. L’appuntamento con il prepartita è per le 20, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Matteo Soragna.