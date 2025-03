L'accesso ai play-in non è ancora una certezza per l'Olimpia Milano, che si gioca tutto nelle ultime tre partite di Eurolega. Il primo appuntamento chiave è stasera, live dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW , al Forum contro il Barcellona. Una vittoria o una sconfitta possono cambiare nettamente la classifica e le sorti di Milano

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentaduesima giornata inizia stasera, giovedì 27 marzo, alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW con la sfida tra Olympiacos e Monaco. Si prosegue alle 20.30 con EA7 Emporio Armani Milano-Barcellona, in diretta su Sky Sport Uno e NOW. L'accesso ai play-in non è una certezza ma ci sono ancora delle possibilità per la squadra di coach Messina: decisive le ultime tre partite del campionato europeo. Partita fondamentale stasera contro il Barcellona, considerando che la squadra spagnola è anche in lotta per i play-off. Una vittoria o una sconfitta può andare a cambiare nettamente la classifica della regular season, con più squadre appaiate in zona play-in con lo stesso record (o quasi). La gara di andata ha visto la vittoria dell'Olimpia, ma stavolta Messina dovrà fare a meno di Nebo e Causeur (uscito per un problema alla schiena nell'ultima sfida contro il Real). Anche il Barcellona dovrà fare a meno di due giocatori: Vesely e Metu. Sarà anche una partita piena di emozioni, con il ritorno a Milano di Punter e lo scontro diretto di Mirotic e Bolmaro con la loro ex squadra. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.