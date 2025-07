Gabriele Procida è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. La guardia-ala italiana, classe 2002, arriva dall'Alba Berlino dopo tre stagioni in crescita: "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. È un onore per me". Il trasferimento è stato annunciato il 25 luglio 2025, con la firma di un contratto triennale fino al 2028, comprensivo di clausole per un possibile approdo in NBA

L'italiano ha rilasciato la sua prima intervista a Real Madrid Tv : "Il Real Madrid è un club storico , uno dei migliori, se non il migliore. Quando ho scoperto che erano interessati a me avevo chiaro cosa volevo fare. Credo di poter crescere molto qui e il mio obiettivo è imparare dai migliori qui e, naturalmente, dall'allenatore". E ancora: "Posso portare molta energia, freschezza e positività. Sarà una stagione molto lunga e dovremo rimanere positivi. Il mio obiettivo è adattarmi il più velocemente possibile al sistema di gioco di Scariolo ; lui è uno dei migliori allenatori al mondo, ha vinto tutto. È un onore per me ".

"Grazie Alba, ora è il momento di aprire un nuovo capitolo"

Intanto l'Alba Berlino ha ringraziato il giovane cestita attraverso i propri canali social e queste sono state le parole piene di gratitudine da parte dell'azzurro: "Dopo tre stagioni di gioco, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. Voglio ringraziare il club per aver avuto fiducia in me. Alba mi ha dato l'opportunità di crescere come giocatore e come persona. Un grande ringraziamento va anche ai tifosi, per la passione che avete in ogni partita e per esserci sempre, anche nei momenti difficili. Per i miei colleghi giocatori siete più che compagni di squadra per me. Prendendo tutti i ricordi, le amicizie e le emozioni che abbiamo condiviso. Vi auguro il meglio per il futuro".