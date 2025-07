È iniziato a Folgaria il Training Camp della Nazionale italiana in vista di EuroBasket 2025 a Cipro (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Dopo il ritiro, gli Azzurri affronteranno diverse amichevoli internazionali per prepararsi al meglio all'Europeo, con la partecipazione alla Trentino Cup e al Torneo dell'Acropoli di Atene

È ufficialmente iniziato il Training Camp 2025 della Nazionale italiana di basket. A Folgaria, nel cuore del Trentino, coach Gianmarco Pozzecco ha radunato i suoi Azzurri (con Dame Sarr assente) per dare il via alla preparazione in vista dell'Europeo in programma dal 27 agosto al 14 settembre a Cipro. Il programma prevede allenamenti mattutini (10.30-13.00) fino al 31 luglio, con martedì 29 come unico giorno di riposo. A seguire, a partire dal 2 agosto, il trasferimento a Trento per la Trentino Cup, che inaugurerà una serie di amichevoli di alto profilo utili a testare la condizione della squadra e il test finale al Torneo dell'Acropoli di Atene. Intanto la prima sessione di allenamenti è cominciata nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio, preceduta da un momento emozionante e simbolico: l'intera squadra ha salutato in videochiamata Achille Polonara, ancora in fase di recupero dopo i recenti problemi di salute.