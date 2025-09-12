Eurolega 2026, le Final 4 si giocheranno ad Atene

Dopo la parentesi a Dubai, la Final 4 di Eurolega torna nel Vecchio Continente: l'ultimo atto che deciderà la nuova squadra campione d'Europa si giocherà ad Atene tra il 22 e il 24 maggio. L'impianto designato è O.A.K.A, casa del Panathinaikos. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2028

Le Final 4 di Eurolega tornano in Europa. Dopo l'edizione 2025 a Dubai, con il successo del Fenerbahce di Nic Melli, il prossimo anno l'ultimo atto del massimo campionato continentale si disputerà ad Atene tra il 22 e il 24 maggio. Ad ospitare l'evento sarà lo storico impianto di O.A.K.A, 18mila spettatori di capienza e casa del Panathinaikos. E' la seconda volta che Atene ospita le Final 4 di Eurolega dopo quelle del 2007.

Bodiroga: "Atene è una città di basket" "Siamo entusiasti di tornare nel 2026 ad Atene, una città che ha ospitato alcuni dei momenti più indimenticabili nella storia dell'Eurolega - ha dichiarato Dejan Bodiroga, Presidente di Euroleague Basketball - La Grecia rimane un mercato chiave per Euroleague Basketball, con due club di alto livello che si sfidano ogni anno, una comunità di tifosi incredibilmente devota e un forte appeal come destinazione turistica globale. Riportare la Final Four ad Atene è una decisione naturale, che siamo certi offrirà un altro evento spettacolare".