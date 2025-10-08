Coach Sfairopoulos a rischio con la Stella Rossa

Dopo appena due giornate la prima panchina di Eurolega è già a fortissimo rischio: secondo quanto riportato da Mozzart Sport in Serbia, l’allenatore Ioannis Sfairopoulos e la Stella Rossa di Belgrado si separeranno dopo la partita di venerdì contro il Fenerbahce, indipendentemente dal risultato. La Stella Rossa ha perso le tre partite disputate finora, di cui la prima in Eurolega contro l'Olimpia Milano

La stagione di Eurolega è cominciata appena da una settimana ma c’è già una delle 20 panchine a fortissimo rischio. Secondo quanto riportato dal sito Mozzart Sport in Serbia, le strade di coach Ioannis Sfairopoulos e della Stella Rossa di Belgrado sono destinate a lasciarsi presto in maniera amichevole, anche se c’è la possibilità che il coach greco sia comunque in panchina venerdì per guidare la squadra contro il Fenerbahce — lasciandosi poi indipendentemente dal risultato. Sfairopoulos paga il cattivo inizio di stagione, perdendo entrambe le partite di Eurolega (la prima in casa contro Milano, la seconda in trasferta col Bayern Monaco) e soprattutto il ko in campionato contro Zara. Tra i candidati a prenderne il posto si fanno i nomi di Dejan Radonjić e Saša Obradović, entrambi già sulla panchina della Crvena Zvezda nel recente passato (Radonjić è l’allenatore più vincente nella storia del club, mentre Obradović oltre a esserne stato giocatore l’ha allenata per 26 partite nel 2020).