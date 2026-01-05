Doppio colpo in Eurolega: Tyrique Jones all’Oympiacos, Neno Dimitrijevic al Bayern

Oggi si chiude il mercato interno di Eurolega per questa stagione e arrivano colpi importanti per Olympiacos e Bayern. I greci si assicurano Tyrique Jones, uscito dal contratto con il Partizan e conteso da molte squadre, mentre l’ex Milano Neno Dimitrijevic, dopo giocato nello Zenit San Pietroburgo dallo scorso settembre, approda in Bavaria con un accordo fino al prossimo giugno

Alla chiusura dei trasferimenti mancano poche ore e, come da previsioni, il mercato interno dell’Eurolega si scalda. Dopo oggi, infatti, non sarà più possibile per un giocatore già a contratto per una delle 20 squadre che partecipano alla competizione passare ad un’altra squadra di Eurolega . Ovvero rifare il percorso compiuto da Tyrique Jones , che dopo aver disputato la prima parte di regular season con la maglia del P artizan ha chiuso l’accordo che lo legava alla squadra belgradese e ora andrà a rinforzare l’ Olympiacos .

Dimitrijevic torna in Eurolega

Situazione leggermente diversa per l’ex Olimpia Neno Dimitrijevic, che dallo scorso settembre è approdato allo Zenit San Pietroburgo ma che ora torna in Eurolega con la maglia del Bayern. I bavaresi, infatti, hanno appena chiuso con fretta e senza grandi rimpianti la breve e sfortunata avventura a Monaco dell’ex NBA Spencer Dinwiddie, sostituito dunque con il macedone. Jones e Dimitrijevic potrebbero quindi debuttare già questa settimana nel 20° turno di regular season, mentre il mercato di Eurolega potrebbe regalare ulteriori movimenti nelle prossime ore.