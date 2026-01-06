Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riprendersi dopo la brutta sconfitta nel derby con la Virtus andando sul campo di una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Il calendario di Eurolega, si sa, non fa sconti a nessuno, e l’Olimpia, reduce dalla brutta sconfitta nel derby europeo con la Virtus e dalla faticosissima vittoria in volata sulla neopromossa Udine in campionato, torna già in campo questa sera per una sfida ad alto tasso di difficoltà. I ragazzi di coach Peppe Poeta, infatti, sono attesi dalla trasferta sul campo del Panathinaikos, in quella che è di fatto la gara di ritorno del confronto già giocato a Milano lo scorso 11 dicembre e vinto dai biancorossi.