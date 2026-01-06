Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riprendersi dopo la brutta sconfitta nel derby con la Virtus andando sul campo di una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
Il calendario di Eurolega, si sa, non fa sconti a nessuno, e l’Olimpia, reduce dalla brutta sconfitta nel derby europeo con la Virtus e dalla faticosissima vittoria in volata sulla neopromossa Udine in campionato, torna già in campo questa sera per una sfida ad alto tasso di difficoltà. I ragazzi di coach Peppe Poeta, infatti, sono attesi dalla trasferta sul campo del Panathinaikos, in quella che è di fatto la gara di ritorno del confronto già giocato a Milano lo scorso 11 dicembre e vinto dai biancorossi.
Brooks e gli altri per puntare al colpaccio
Nella sfida giocata poco meno di un mese fa il grande protagonista era stato Armoni Brooks, autore di una prova da 26 punti con un eccellente 8/14 da dietro la linea da tre punti. E l’Olimpia, reduce da tre sconfitte consecutive in Europa, proverà ancora ad aggrapparsi alla sua guardia americana, decisiva anche contro Udine domenica nel finale punto a punto, per sperare nel colpo in trasferta che ne rilancerebbe le ambizioni anche in Eurolega. Palla due prevista alle 20.15 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Andrea Solaini e Chicca Macchi.