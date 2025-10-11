Impresa Stella Rossa: vince senza coach col Fener

Esplora tutte le offerte Sky
Eurolega, impresa della Stella Rossa: vince senza allenatore in casa del Fenerbahce

Il risultato più sorprendente del terzo turno di Eurolega arriva da Istanbul, dove la Stella Rossa è andata a vincere per 81-86 sul campo dei campioni in carica del Fenerbahce in condizioni decisamente precarie. Ancora senza vittorie in Europa, senza giocatori chiave per infortunio e con un allenatore ad interim in panchina, la squadra serba è comunque riuscita a vincere infliggendo al Fener il secondo ko consecutivo

In Eurolega, si sa, ogni partita fa storia a sé. E quindi può capitare che anche i pronostici che sembrano più scontati possano essere sovvertiti. La Stella Rossa di Belgrado si è presentata a Istanbul in condizioni a dir poco precarie: senza vittorie in Europa, senza giocatori chiave come Devonte’ Graham (per non parlare di Isaiah Canaan, fuori per tutta la stagione) e soprattutto con un allenatore ad interim come Tomislav Tomovic in panchina dopo il licenziamento di Ioannis Sfairopoulos. Aggiungeteci che dall’altra parte c’erano nientemeno che i campioni in carica del Fenerbahce ancora scottati per il ko subito settimana scorsa a Kaunas e c’erano tutti gli ingredienti per una disfatta. Invece la Crvena Zvezda ha tirato fuori una prestazione eccezionale, facendo gara di testa per tutto il match e trovando la vittoria per 81-86 grazie alla super prestazione di Chima Moneke (20 punti e 12 rimbalzi), i 15 di Tyson Carter e il contributo del neo-arrivato Donatas Motiejunas, che in meno di 15 minuti ha prodotto 13 punti e 6 rimbalzi senza errori dal campo (5/5). Il Fener ci ha messo del suo, tirando malissimo soprattutto nel primo tempo (5/24 dal campo, 18/26 ai liberi) e commettendo anche 10 palle perse senza riuscire a rimettere in piedi il match. Ma ciò non toglie nulla all’impresa della Stella Rossa, che dopo il match ha festeggiato coach Tomovic al rientro in spogliatoio.

