Tegola per l'Efes: stagione finita per Papagiannis

L'Anadolu Efes è una delle grandi del basket europeo, ma la sua stagione di Eurolega non è cominciata sotto i miglior auspici. Non solo la squadra turca allenata da Igor Kokoskov ha perso tre delle cinque partite disputate finora, ma è uscita dalla sfida persa col Panathinaikos con due infortuni pesanti. Il peggiore è quello subito dal lungo Georgios Papagiannis, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, vedendo concludersi già ora la sua stagione visto che i tempi di recupero sono stimati in almeno 8 mesi. Il secondo infortunio è quello che ha colpito Ercan Osmani, che rimarrà fuori dai campi per almeno 3 settimane dopo un problema rimediato alla spalla sinistra. Considerando anche l’assenza di Vincent Poirier, che si è operato ad agosto e le cui tempistiche erano state stimate in sei mesi, la rotazione dei lunghi è ridotta ai minimi termini, lasciando tutto sulle spalle di Kai Jones (alla sua prima esperienza in Eurolega) e di Brice Dessert (classe 2003 che non è ancora sceso in campo in Europa). Alla luce dei problemi che hanno colpito i lunghi, è possibile che l’Efes torni sul mercato alla ricerca di un giocatore nella posizione di centro.