Tegola per l'Efes: stagione finita per Papagiannis

Eurolega, tegola per l'Anadolu Efes: stagione finita per Papagiannis

Eurolega
©Getty

La sconfitta in casa col Panathinaikos non è l’unica brutta notizia per l’Anadolu Efes. Nel corso del match infatti il lungo Georgios Papagiannis ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, vedendo concludersi già ora la sua stagione. Anche il lungo Ercan Osmani è uscito per un infortunio alla spalla sinistra, lasciando la rotazione dei lunghi (già priva di Vincent Poirier) ridotta ai minimi termini

L'Anadolu Efes è una delle grandi del basket europeo, ma la sua stagione di Eurolega non è cominciata sotto i miglior auspici. Non solo la squadra turca allenata da Igor Kokoskov ha perso tre delle cinque partite disputate finora, ma è uscita dalla sfida persa col Panathinaikos con due infortuni pesanti. Il peggiore è quello subito dal lungo Georgios Papagiannis, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, vedendo concludersi già ora la sua stagione visto che i tempi di recupero sono stimati in almeno 8 mesi. Il secondo infortunio è quello che ha colpito Ercan Osmani, che rimarrà fuori dai campi per almeno 3 settimane dopo un problema rimediato alla spalla sinistra. Considerando anche l’assenza di Vincent Poirier, che si è operato ad agosto e le cui tempistiche erano state stimate in sei mesi, la rotazione dei lunghi è ridotta ai minimi termini, lasciando tutto sulle spalle di Kai Jones (alla sua prima esperienza in Eurolega) e di Brice Dessert (classe 2003 che non è ancora sceso in campo in Europa). Alla luce dei problemi che hanno colpito i lunghi, è possibile che l’Efes torni sul mercato alla ricerca di un giocatore nella posizione di centro.

