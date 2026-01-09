Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il bis dopo la grande vittoria sul campo del Panathinaikos affrontando una squadra in piena crisi ma sempre pericolosa. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Davide Pessina L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Di fronte all’Olimpia si apre una grande occasione: dopo il colpaccio in casa del Panathinaikos, a Milano arriva una corazzata che però si trova in piena crisi. I turchi, infatti, partiti con ambizioni importanti, sono stati fin qui protagonisti di una prima parte di stagione che è persino riduttivo definire deludente. E le quattro sconfitte consecutive patite nelle ultime uscite in Europa hanno relegato l’Efes al terz’ultimo posto, ma la banda di coach Pablo Laso rimane comunque molto pericolosa.

L’Olimpia vuole andare oltre il 50% di vittorie Per i ragazzi di Peppe Poeta, al momento fermi a 10 vittorie e 10 sconfitte nelle prime 20 giornate, la sfida interna contro l’Efes potrebbe valere il ritorno sopra al 50% nel record e, parallelamente, sarebbe un passo importante verso l’obbiettivo del play-in. Prepartita dalle 20, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Andrea Solaini e Davide Pessina.