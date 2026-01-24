Colpo dell'Olympiacos: al Pireo arriva l'ex NBA Cory Joseph, contratto fino al 2027

Rinforzo importante in arrivo per l'Olympiacos, perché al Pireo arriva l'ex Golden State e Orlando Cory Joseph. La guardia, 14 stagioni in NBA e un titolo vinto con San Antonio nel 2014, si aggiunge così al roster a disposizione di coach Gergios Bartzokas e va a consolidare le ambizioni della squadra di vincere l'Eurolega

All'Olympiacos, al momento 5° in classifica dopo 23 partite di regular season giocate, evidentemente continuano a credere nell'obiettivo di vincere l'Eurolega. Al Pireo, infatti, è in arrivo un rinforzo importante come Cory Joseph. L'ex Golden State e Detroit, veterano con 14 stagioni in NBA e un titolo vinto a San Antonio nel 2014, ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27 e va ad aggiungersi così ad un reparto guardie già pieno di talenti come Thomas Walkup, Frank Ntilikina, Tyler Dorsey e Monte Morris. Ora toccherà a coach Georgios Bartzokas trovare il modo di far convivere al meglio tanti trattatori di palla, un vero lusso su questa sponda dell'Atlantico.