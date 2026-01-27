Contrariamente a quanto si pensava, Mike James ha rinegoziato il suo contratto con il Monaco accorciandolo di una stagione, diventando così free agent al termine di questa annata e posizionandosi tra i migliori svincolati d’Europa, insieme ad altri giocatori di alto profilo come Francisco, Hifi, Dorsey, Miller-McIntyre e i milanesi Shields, Brooks e Nebo
Una notizia sorprendente cambia il mercato estivo dell’Eurolega. Come anticipato da BasketNews, Mike James ha rinegoziato il suo contratto con il Monaco accorciandolo di un anno, diventando così free agent nell’estate del 2026 invece che nel 2027. James, 36 anni il prossimo 18 agosto, diventa così istantaneamente il free agenti di più alto profilo in un’estate del 2026 che si preannuncia caldissima nel Vecchio Continente, con giocatori di primo livello come Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Tyler Dorsey, Codi Miller-McIntyre, Daniel Theis, Devon Hall e Dwayne Bacon senza contratto. Tra questi rientrano anche tre giocatori dell’Olimpia Milano come Shavon Shields, Josh Nebo e soprattutto Armoni Brooks, MVP della stagione finora per il club meneghino. Non è detto però che James, miglior realizzatore nella storia dell’Eurolega, non rimanga nel Principato firmando un nuovo contratto, continuando così la sua storia che va avanti dalla stagione 2021-22.