Contrariamente a quanto si pensava, Mike James ha rinegoziato il suo contratto con il Monaco accorciandolo di una stagione, diventando così free agent al termine di questa annata e posizionandosi tra i migliori svincolati d’Europa, insieme ad altri giocatori di alto profilo come Francisco, Hifi, Dorsey, Miller-McIntyre e i milanesi Shields, Brooks e Nebo