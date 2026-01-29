Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona play-in affrontando un Partizan reduce da due vittorie in fila nell'ultima settimana. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Settimana negativa per le italiane nel doppio turno di Eurolega. Milano perde sia a Madrid che in casa contro lo Zalgiris Kaunas e si allontana dalla zona play-in; stesso bilancio per la Virtus Bologna che perde anche con la Stella Rossa dopo la sconfitta di mercoledì contro i campioni in carica del Fenerbahce OLIMPIA MILANO-PARTIZAN LIVE TUTTI GLI HIGHLIGHTS