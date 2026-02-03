Offerte Sky
Eurolega, Olimpia Milano-Baskonia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Eurolega
©Getty

L'Olimpia Milano affronta il Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo cercando di lasciarsi alle spalle un periodo da quattro sconfitte in cinque partite tra Eurolega e campionato. Assente Josh Nebo per un infortunio muscolare. Appuntamento in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

OLIMPIA-BASKONIA, TABELLINO LIVE

A poco meno di due mesi dalla gara di andata, l'Olimpia Milano e il Baskonia si ritrovano all'Allianz Cloud per il 26° turno di Eurolega. Lo scorso 5 dicembre fu la squadra di coach Paolo Galbiati e di uno scatenato Matteo Spagnolo da 18 punti ad avere la meglio sull'Olimpia per 88-78, ma quest'anno la squadra spagnola sta avendo enormi difficoltà lontano da casa. In 13 gare disputate in trasferta infatti è arrivata solo una vittoria, motivo per cui Milano non può sbagliare davanti al proprio pubblico se vuole tenere in vita l'obiettivo di agganciare il play-in. Senza Leandro Bolmaro (distorsione del gomito) e Josh Nebo (elongazione del bicipite femorale: fuori almeno due settimane), Milano vuole comunque vincere per lasciarsi alle spalle un periodo complicato con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra Eurolega e campionato. Appuntamento in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi, con studio prepartita dalle 20.

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 25° turno di Eurolega si apre con la vittoria dell'Olimpia Milano, che torna al successo dopo tre sconfitte in fila superando il Partizan, e si chiude col colpo esterno della Virtus Bologna che piega il Monaco e si rialz dopo due stop consecutivi. Il Fenerbahce si prende il primo posto solitario approfittando del ko interno dell'Hapoel Tel Aviv col Bayern Monaco OLIMPIA-BASKONIA, RISULTATO LIVE TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

