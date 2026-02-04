Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo l’esaltante vittoria sul campo del Monaco affronta l’Asvel fanalino di coda in Eurolega con in palio una vittoria potenzialmente importante per la rincorsa di Bologna al play-in. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 26° turno di Eurolega si apre con la vittoria dell'Olimpia Milano, che bissa il successo con il Partizan e si ripete all'Allianz Cloud contro il Baskonia. Virtus impegnata mercoledì in casa con l'Asvel Villeurbanne. In testa il Fenerbahce, corsaro a Barcellona VIRTUS-ASVEL LIVE TUTTI GLI HIGHLIGHTS