Nigel Hayes-Davis torna in Europa: firma col Pana

Mercato Eurolega, Nigel Hayes-Davis torna in Europa e firma col Panathinaikos

Eurolega

L’MVP delle ultime Final Four Nigel Hayes-Davis ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Panathinaikos, tornando così in Europa dopo aver tentato senza successo l’avventura in NBA coi Phoenix Suns e venendo tagliato dai Milwaukee Bucks dopo la deadline

Il Panathinaikos non sta vivendo la sua miglior stagione, piazzandosi all’ottavo posto in classifica con un record di 16 vittorie e 11 sconfitte fino a questo momento. Dal mercato però è arrivata un’aggiunta di altissimo profilo in grado di aiutarli a raggiungere le Final Four da disputare in casa propria: come annunciato ufficialmente dal club di Atene, i sette volte campioni d’Europa hanno messo sotto contratto Nigel Hayes-Davis fino al termine della stagione 2027-28. L’MVP delle ultime Final Four con il Fenerbahce torna così in Eurolega dopo un biennio in cui è sempre stato nominato per i quintetti ideali della stagione, oltre a detenere il record per punti segnati in una singola partita nella storia della competizione (50 punti nel marzo del 2024 contro l’Alba Berlino). Hayes-Davis torna in Europa dopo un’avventura poco felice in NBA con i Phoenix Suns, dove ha disputato solo 27 partite viaggiando a 1.3 punti e 1.2 rimbalzi di media, venendo scambiato ai Milwaukee Bucks durante la deadline del mercato e venendo successivamente tagliato, liberandolo così per tornare in Europa.

