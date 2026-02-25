Riscatto Virtus: Vildoza, Edwards e Smailagic affondando il Barcellona

Contro una corazzata come il Barcellona, la Virtus parte con qualche difficoltà, va sotto anche in doppia cifra ma recupera grazie alla grande energia messa in difesa e va all’intervallo lungo avanti di 4 punti. E alla ripresa del gioco Bologna, trascinata da Luca Vildoza e Alen Smailagic, prende il largo, difende il vantaggio nel finale e ottiene una vittoria che vale poco per la classifica ma molto per il morale della squadra

Non c’è, come da previsioni, Daniel Hackett tra gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic, che già deve rinunciare a capitan Alessandro Pajola, per la sfida casalinga al Barcellona. Ci sono invece gli ex di serata Toko Shengelia e Kevin Punter, protagonisti in attacco per i catalani, con Carsen Edwards che prova a rispondergli in un 1° quarto parecchio intenso che si chiude sul 28-20 per gli ospiti. La Virtus prova a stringere un po’ in difesa e torna a -4 e costringe Xavi Pascual al time out. Bologna, però, non si ferma affatto ed effettua addirittura il sorpasso sul 43-41, costringendo Pascual a fermare nuovamente la partita. Solo che l’energia dei padroni di casa, che trovano un Luca Vildoza scatenato su entrambi i lati del campo, non si esaurisce e proprio una giocata dell’argentino a mandare Bolognaall’intervallo lungo avanti 47-43.

L’energia della Virtus continua a mettere in difficoltà gli avversari, tanto che dopo 2 minuti nel 3° quarto i padroni di casa volano a +9. È ancora Vildoza a coinvolgere i compagni e ad orchestrare l’attacco bolognese, dove Momo Dioufsfrutta ogni disattenzione dei blaugrana. Il Barcellona prova a ricucire un po’ lo svantaggio affidandosi ancora a Punter, che però commette due errori pesanti perdendo due volte il pallone in due azioni consecutive, e si va all’ultimo parziale di gioco sul punteggio di 68-57 per i ragazzi di Ivanovic. Nicolas Laprovittola cerca di rimettere in partita i suoi con qualche lampo di classe pura, trascinando gli ospiti ad un parziale di 12-0 e quando si entra negli ultimi 2 minuti di gioco il Barcellona sorpassa sull’80-79. Sono però ancora i troppi passaggi a vuoto in difesa, puntualmente sfruttati da Edwards, a condannare il Barcellona, mentre la Virtus Arena applaude i propri beniamini, bravi a difendere il vantaggio nel finale e protagonisti di una prova di orgoglio che, anche se non serve a molto per la classifica di Eurolega, fa bene al morale dopo la delusione alle Final Eight di Coppa Italia.