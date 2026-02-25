Offerte Sky
Riscatto Virtus: Vildoza, Edwards e Smailagic affondando il Barcellona

Eurolega

Contro una corazzata come il Barcellona, la Virtus parte con qualche difficoltà, va sotto anche in doppia cifra ma recupera grazie alla grande energia messa in difesa e va all’intervallo lungo avanti di 4 punti. E alla ripresa del gioco Bologna, trascinata da Luca Vildoza e Alen Smailagic, prende il largo, difende il vantaggio nel finale e ottiene una vittoria che vale poco per la classifica ma molto per il morale della squadra

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Non c’è, come da previsioni, Daniel Hackett tra gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic, che già deve rinunciare a capitan Alessandro Pajola, per la sfida casalinga al Barcellona. Ci sono invece gli ex di serata Toko Shengelia e Kevin Punter, protagonisti in attacco per i catalani, con Carsen Edwards che prova a rispondergli in un 1° quarto parecchio intenso che si chiude sul 28-20 per gli ospiti. La Virtus prova a stringere un po’ in difesa e torna a -4 e costringe Xavi Pascual al time outBologna, però, non si ferma affatto ed effettua addirittura il sorpasso sul 43-41, costringendo Pascual a fermare nuovamente la partita. Solo che l’energia dei padroni di casa, che trovano un Luca Vildoza scatenato su entrambi i lati del campo, non si esaurisce e proprio una giocata dell’argentino a mandare Bolognaall’intervallo lungo avanti 47-43.

L’energia della Virtus continua a mettere in difficoltà gli avversari, tanto che dopo 2 minuti nel 3° quarto i padroni di casa volano a +9. È ancora Vildoza a coinvolgere i compagni e ad orchestrare l’attacco bolognese, dove Momo Dioufsfrutta ogni disattenzione dei blaugrana. Il Barcellona prova a ricucire un po’ lo svantaggio affidandosi ancora a Punter, che però commette due errori pesanti perdendo due volte il pallone in due azioni consecutive, e si va all’ultimo parziale di gioco sul punteggio di 68-57 per i ragazzi di IvanovicNicolas Laprovittola cerca di rimettere in partita i suoi con qualche lampo di classe pura, trascinando gli ospiti ad un parziale di 12-0 e quando si entra negli ultimi 2 minuti di gioco il Barcellona sorpassa sull’80-79. Sono però ancora i troppi passaggi a vuoto in difesa, puntualmente sfruttati da Edwards, a condannare il Barcellona, mentre la Virtus Arena applaude i propri beniamini, bravi a difendere il vantaggio nel finale e protagonisti di una prova di orgoglio che, anche se non serve a molto per la classifica di Eurolega, fa bene al morale dopo la delusione alle Final Eight di Coppa Italia.

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 28° turno di Eurolega si apre con la pesante sconfitta della Virtus Bologna a Istanbul, venendo sotterrata da 31 punti di scarto contro l'Efes, e si chiude con la netta sconfitta casalinga per 96-78 dell'Olimpia Milano contro Dubai che concretizza l'aggancio in classifica e complica i piani per la rincorsa ad un posto Play-In TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

BASKET: ALTRE NEWS