L'Olimpia Milano fa visita al Fenerbahce campione in carica e capoclassifica in Eurolega, imbattuto davanti al proprio pubblico nel 2026 ma reduce da due sconfitte in fila. Non ci saranno gli ex Melli e Hall, ma servirà comunque un'impresa a Milano per tenere in piedi l'obiettivo play-in. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 18.30
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il Round 32 si è aperto con la netta sconfitta per 109-91 della Virtus Bologna a Sofia contro l'Hapoel Tel Aviv. Venerdì alle 18.45 Milano giocherà a Istanbul col Fenerbahce capolista. A proposito di Olimpia e di corsa Play-In, c'è la vittoria di Dubai a Monaco col Bayern, successi esterni anche per Barcellona e Monaco. Di seguito la classifica aggiornata coi recuperi. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW