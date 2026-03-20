L'Olimpia Milano fa visita al Fenerbahce campione in carica e capoclassifica in Eurolega, imbattuto davanti al proprio pubblico nel 2026 ma reduce da due sconfitte in fila. Non ci saranno gli ex Melli e Hall, ma servirà comunque un'impresa a Milano per tenere in piedi l'obiettivo play-in. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 18.30