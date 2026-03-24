Milano, che beffa: il Monaco rimonta da -10 nel 4° quarto e batte l’Olimpia in volata

La trasferta dell’Olimpia nel Principato di Monaco inizia con il piede giusto, perché Milano accetta il ritmo alto imposto dai padroni di casa ma a metà del 1° quarto è avanti 14-5 e l’unica cattiva notizia è rappresentata dai 2 falli spesi da Josh Nebo, subito sostituito da Devin Booker. E l’Olimpia, che ha in Shavon Shields il suo trascinatore, non molla nemmeno nella seconda parte della prima frazione di gioco, chiusa sul 25-13. Il Monaco trova una iniezione di fiducia dall’ingresso in campo di Kevarrius Hayes, che riporta sotto i suoi schiacciando per il 27-21 e costringe Peppe Poeta al time out. Solo che tra le fila dei monegaschi sale di colpi anche Elie Okobo, anche lui in uscita dalla panchina e per diversi possessi rebus irrisolvibile per la difesa milanese. E così a 4.10 dall’intervallo lungo il Monaco effettua il primosorpasso sul 35-34, ma cala subito quanto ad attenzione nella propria metà campo e al termine del 2° quarto il punteggio dice comunque 48-45 per gli ospiti. Dagli spogliatoi esce meglio il Monaco, che apre la ripresa con un parziale di 5-0 e Milano reagisce con forza, Zach LeDay, fin lì abbastanza impalpabile, entra nella partita prendendosi sulle spalle la squadra e quando si arriva a metà del 3° quarto l’Olimpia è di nuovo avanti di 5 lunghezze. È sempre LeDay, pescato da Quinn Ellis, a segnare la tripla dall’angolo che lancia Milano sul 68-61 con 3 minuti da giocare nel 3° quarto e quindi Shields, sempre da dietro l’arco, porta i ragazzi di Poeta sul +10 con cui si apre il 4° quarto. L’ultimo quarto di gioco si apre con una giocata di pura furbizia di Pippo Ricci, che ruba palla su una palla a due e segna un canestro facile e con la risposta di Alpha Diallo, che tiene in linea di galleggiamento i suoi e con la tripla a 5 minuti dalla fine li riporta ad un solo possesso di distanza sul 78-75. L’ala monegasca è caldissima, perché è un’altra sua tripla a 2 minuti dalla fine a rimettere tutto in parità a quota 82. Il nuovo sorpasso dei padroni di casa è firmato Daniel Theis, che poi si ripete mettendone un’altra che di fatto, nonostante il tentativo di riaprire il tutto di Armoni Brooks, chiude la rimonta del Monaco e condanna l’Olimpia.