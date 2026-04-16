Colpo Virtus: chiude la stagione di Eurolega battendo il Maccabi con Edwards e Alston Jr.

Maccabi e Virtus hanno poco o nulla da chiedere alla loro ultima gara di questa regular season, essendo entrambe troppo lontane dal miraggio play-in. La gara, giocata a Belgrado seppur virtualmente in casa degli israeliani, parte comunque in modo molto vivace e al termine di un 1° quarto divertente è Bologna a essere avanti 16-14. E la Virtus non cala d’intensità nemmeno nel 2° quarto, quando Carsen Edwards e Derrick Alston Jr. prendono per mano le Vu Nere e solo una ottima seconda parte di parziale da parte di Lonnie Walker manda le due squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 40-36 per Bologna. Al rientro in campo il Maccabi prova a rifarsi sotto e torna ad un solo possesso di distanza, subito rispedito indietro da un Edwards davvero in grande serata. Anche i giovani Matteo Baiocchi e Francesco Ferrari mettono la loro firma nella gara e al termine del 3° quarto la Virtus è avanti 69-62. Sono ancora i due americani Edwards e Alston, ben coadiuvati da Saliou Niang e dal veterano Daniel Hackett, a respingere i tentativi di rifarsi sotto da parte degli israeliani. Quando il Maccabi mette in campo gli ultimi tentativi di rimonta, poi, è la difesa bianconera ad alzare il muro e, nonostante qualche erroere di troppo nel finale, a regalarsi un finale di stagione con il sorriso dopo i tanti bocconi amari delle ultime settimane.