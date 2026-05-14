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Procida e Thompson: compagni in azzurro, avversari alle Final Four di Eurolega

Eurolega
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Ieri sera Darius Thompson e il suo Valencia hanno portato a termine l’impresa clamorosa di rimontare dallo 0-2 nella serie contro il Panathinaikos, staccando il biglietto per le Final Four di Eurolega. Ad Atene, nel derby spagnolo contro il Real Madrid guidato in panchina da Sergio Scariolo, il playmaker incontrerà Gabriele Procida, suo compagno in nazionale la scorsa estate 

LA STRADA VERSO LE FINAL FOUR: IL TABELLONE COMPLETO DEI PLAYOFF DI EUROLEGA

 

Nicolò Melli era già sicuro di esserci, così come lo erano Sergio Scariolo Gabriele Procida, ma da ieri sera le Final Four hanno guadagnato un protagonista azzurro in più. Se il capitano della nazionale affronterà l’Olympiacos nella prima semifinale con il suo Fenerbahce campione in carica, infatti, nell’altra semifinale si profila un derby tra compagni di nazionale. Darius Thompson, entrato a tutti gli effetti nel gruppo azzurro la scorsa estate con la partecipazione a Eurobasket, è stato infatti tra gli artefici del capolavoro firmato Valencia. I ragazzi di coach Pedro Martienz, capaci di rimontare dallo 0-2 nella serie contro la corazzata Panathinaikos, ad Atene affronteranno proprio il Real Madrid guidato in panchina da Scariolo in una sfida tutta spagnola e sul parquet due compagni di nazionale come Procida e Thompson potrebbero trovarsi uno di fronte all’altro. Il tutto, da entrambe le parti, sognando di arrivare alla finalissima, magari con di fronte proprio capitan Melli, per una Final Four che, in assenza ancora una volta di squadre provenienti dal nostro campionato, potrà almeno vantare quattro italiani nella corsa al trofeo continentale più ambito. 

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