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Bartzokas e l'Olympiacos l'hanno fatto ancora: l'Eurolega è un cerchio che si chiude

Geri De Rosa
©Getty

L'Olympiacos torna sul tetto d'Europa 13 anni dopo l'ultima volta. In panchina sempre lo stesso uomo, tornato del 2019 dopo alcune vicissitudini e una retrocessione: un uomo in missione per la sua patria cestistica, proprio come fece suo padre

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