ASVEL, budget dimezzato per la prossima stagione?

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’ASVEL Villeurbanne avrebbe presentato un piano di riserva al DNCCG (l’organo nazionale di controllo dei conti) con un budget da 24 milioni di euro, meno della metà di quello da 59 milioni presentato inizialmente e con il quale è stato condotto un mercato di altissimo profilo, firmando giocatori come Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb, Armoni Brooks e Daniel Theis e un coaching staff d’eccezione per aiutare il nuovo allenatore Tony Parker

L' ASVEL Villeurbanne è stato finora protagonista di un mercato che ha cambiato le prospettive della squadra arrivata ultima in Eurolega nella passata stagione con un record di 8 vittorie e 30 sconfitte. Forte di un budget inizialmente stimato a 59 milioni di euro complessivi , di cui 20-25 solamente per gli stipendi dei giocatori, il club francese ha messo sotto contratto giocatori di alto profilo come Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb, Armoni Brooks, Daniel Theis e Both Gach , oltre a costruire un coaching staff d’eccezione con 9 assistenti (tra cui l’ex ct della nazionale francese Vincent Collet ) per aiutare Tony Parker , passato dalla presidenza alla panchina della squadra. La situazione, però, potrebbe cambiare drasticamente .

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, il club potrebbe essere costretto a ridurre il suo budget complessivo a quasi la metà rispetto ai 59 previsti. Il DNCG (acronimo di Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l’organo nazionale di controllo dei conti dei club sportivi francesi) ha infatti bocciato il budget da record poiché un non meglio precisato benefattore asiatico non ha fornito le garanzie adeguate per far approvare il piano. L’ASVEL è stato quindi costretto a presentare un piano di riserva stimato attorno ai 24 milioni di euro, in crescita rispetto a quello da 18.7 dello scorso anno ma sicuramente non da record come quello passato (siamo allo stesso livello dei "cugini" del Paris Basketball, l’altro club francese di Eurolega dopo l’addio al Monaco). Il nuovo piano dovrebbe permettere all’ASVEL di iscriversi al prossimo campionato e Tony Parker, secondo quanto scritto, è ancora alla ricerca di un altro partner che possa aiutare la squadra ad avvicinarsi al budget stanziato originariamente, ma la situazione è molto in divenire considerando che il budget per i giocatori verrebbe ridotto a circa 10 milioni annui e il solo Francisco ha firmato un triennale da 15 milioni di euro lordi.