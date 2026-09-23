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l'analisi

La nuova era di Francia, Germania e Olanda: cosa aspettarsi da Zidane, Klopp e Xavi

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Francia, Germania e Olanda hanno deciso di puntare sui nomi: un percorso tutto diverso rispetto alla Spagna, che ha cresciuto il suo allenatore in casa. Sarà la linea giusta? Punti di forza e di debolezza a poche ore dall'inizio della Nations League (tutta su Sky)

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