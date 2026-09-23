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l'analisi

‘Nel blu, dipinto di blu’: il ‘volare’ di Brighton e Brentford in Premier League

Marco Garghentino

Marco Garghentino

Seagulls e Bees sono stati protagonisti fin qui di un avvio di campionato sfavillante, che li ha portati a librarsi nelle zone altissime di classifica. Modugno e Dorelli canterebbero ‘felici di stare lassù’ ed è proprio questa la musica che Hürzeler e Andrews vogliono continuare a suonare

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