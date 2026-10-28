La Virtus Bologna, stanca dopo il derby d’Italia con Milano vinto in campionato, perde in Eurolega contro lo Zalgiris, subendo il secondo ko consecutivo. Nonostante un buon inizio, la squadra di Mumbrú non riesce a impensierire gli avversari, perdendo 45-34 a rimbalzo e scendendo a 4-4 nella classifica di Eurolega uscendo dalla zona play-in proprio in favore dei lituani
Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 74-91 (22-14, 13-23, 18-28, 21-26)
- Virtus Bologna: Alston 18, Frazier 14, Diarra 13, Carr 9, Edwards 8, Klintman 2, Bello 4, Hackett 2, Moore Jr. 2, Kokila 2, Diouf 0, Ferrari 0
- Miglior rimbalzista: Diarra 6
- Miglior assistman: Carr, Bello e Moore Jr. 3
- Zalgiris Kaunas: Valančiūnas 17, Brown 14, Sleva 13, Grigonis 12, Tubelis 9, Butkevičius 5, Lee 5, Evans 4, Ulanovas 3, Lô 3, Edwards 6, Akobundu-Ehiogu 0
- Miglior rimbalzista: Tubelis e Valančiūnas 11
- Miglior assistman: Saben Lee 5