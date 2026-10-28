Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas alle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la lanciatissima Virtus, che dopo l’esaltante vittoria a Milano in campionato ospita lo Zalgiris Kaunas e prova a dare continuità ai suoi risultati e a confermarsi in zona play-in in Eurolega. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo

 

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

 

La corsa della Virtus, reduce dall’esaltante vittoria a Milano in campionato, riprende anche in Eurolega, dove Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas. I lituani, nel cui roster spiccano l’ex di serata Carsen Edwards e l’ex NBA Jonas Valanciunas, al momento hanno una vittoria in meno delle Vu Nere e inseguono i ragazzi di coach Alex Mumbru in classifica. Un successo questa sera significherebbe quindi prendere un abbrivio importante nella corsa verso il traguardo del play-in o addirittura dei playoff. Studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo.

 

Non solo Virtus su Sky

 

La grande serata di basket inizia già alle 18.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW con la sfida tra Besiktas e Olympiacos commentata in diretta da Giovanni Poggi. 

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas alle 20.30 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la lanciatissima Virtus, che dopo l’esaltante vittoria a Milano in...

Eurocup: quattro italiane in campo questa sera

Eurolega

Serata di grande basket europeo per quattro delle sei italiane impegnate in Eurocup. Maxima Roma,...

Panathinaikos-Olimpia 80-75: highlights Eurolega

Eurolega

In una trasferta durissima sul campo del Panathinaikos Milano inizia bene, chiudendo in vantaggio...

Milano lotta ma cade ad Atene: il Pana vince 80-75

Eurolega

In una trasferta durissima sul campo del Panathinaikos Milano inizia bene, chiudendo in vantaggio...

La BC Roma cade in casa, Trento vince in volata

EUROCUP

Martedì di coppa per BC Roma e Trento, con i ragazzi di coach Magro che pagano un 4° quarto in...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS