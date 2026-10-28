Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas alle 20.30 su Sky

Nuovo impegno europeo per la lanciatissima Virtus, che dopo l’esaltante vittoria a Milano in campionato ospita lo Zalgiris Kaunas e prova a dare continuità ai suoi risultati e a confermarsi in zona play-in in Eurolega. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo

La corsa della Virtus, reduce dall’esaltante vittoria a Milano in campionato, riprende anche in Eurolega, dove Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas. I lituani, nel cui roster spiccano l’ex di serata Carsen Edwards e l’ex NBA Jonas Valanciunas, al momento hanno una vittoria in meno delle Vu Nere e inseguono i ragazzi di coach Alex Mumbru in classifica. Un successo questa sera significherebbe quindi prendere un abbrivio importante nella corsa verso il traguardo del play-in o addirittura dei playoff. Studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo.