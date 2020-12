Fortitudo Bologna: Dalmonte è il nuovo allenatore

Dalmonte, un ritorno alla Fortitudo

Quello di Dalmonte è un ritorno. Dal 1993 al 1998 infatti ha ricoperto il ruolo di vice allenatore, esordendo da head coach in serie A nel derby vinto contro la Virtus il 24 novembre 1996. Nato a Imola il 3 ottobre 1963, Dalmonte ha iniziato la sua carriera a Rimini in qualità di assistente, prima di diventare allenatore in B1 di Imola. Dopo il quinquennio a Bologna ha allenato la Mens Sana, per poi giarare praticamente tutta l'Italia: Avellino, Reggiana, Teramo, Cantù, Pesaro. Dal 2010 al 2016 è stato il vice della Nazionale. Negli ultimi anni ha guidato il Fenerbahce, la Virtus Roma e infine, dal 2016 al 2019, la Scaligera Verona