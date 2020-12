La Virtus esonera Djordjevic: squadra a Fedrigo

Un altro cambio in panchina nella Bologna del basket. Dopo l'ufficilità dell'arrivo di Dalmonte sulla panchina dei rivali della Fortitudo, anche la Virtus ha deciso di provare a cambiare rotta esonerando il proprio allenatore, Aleksandar Djordjevic, come comunicato in una nota pubblicata sui canali ufficiali della società delle V nere: "Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Aleksandar Djordjevic, il primo assistente allenatore Goran Bjedov e il preparatore fisico Mladen Mihajlovic. Il Club ringrazia il Coach e tutto lo Staff tecnico per l’impegno e la dedizione profusi fino ad oggi. La conduzione tecnica della squadra viene affidata, al momento, all’Assistente Allenatore Cristian Fedrigo". La Virtus, che appena il 28 novembre scorso aveva annunciato l'ingaggio di Marco Belinelli, è reduce da 2 sconfitte nelle ultime 3 (contro Sassari e Brindisi) e occupa il quarto posto a pari merito con Sassari ma a -8 da Brindisi e -10 da Milano (seppur con una gara in meno).