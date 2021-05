Sassari, Pozzecco sospeso per motivi disciplinari

Il club sardo ha sospeso per 10 giorni il suo coach a causa di motivi disciplinari. Il presidente Sardara all'Ansa: "È questione di regole e di rispetto, non si può girare la testa dall'altra parte"

Pozzecco-Sassari, storia finita? Il coach non sarà presente mercoledì sul campo di Brindisi per guidare la sua squadra alla caccia del terzo posto in ottica playoff. La Dinamo, infatti, ha sospeso per 10 giorni il suo allenatore a causa di motivi disciplinari. A comunicarlo è stato lo stesso club sardo con una nota sul proprio sito ufficiale: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana, l'allenatore Gianmarco Pozzecco viene disciplinarmente sospeso per dieci giorni dall'attività sportiva".