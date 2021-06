Nessun problema in gara 3 per Olimpia e Virtus. Bologna torna a giocare una finale 14 anni dopo l'ultima volta e punta al titolo che manca dal 2001, quando in panchina c'era coach Messina che questa volta sarà l'avversario. Anche Milano supera senza problemi Venezia e chiude la serie EUROLEGA ED EUROCUP SU SKY DAL 2021 AL 2024 Condividi:

La Virtus Bologna torna a disputare una finale scudetto 14 anni dopo l'ultima volta. Contro ci sarà Milano, giunta invece alla sua quarta finale negli ultimi sette campionati. Incroci del destino e del passato. La Virtus non arrivava all'appuntamento clou dal 2007, quando la squadra di coach Zare Markovski perse in finale contro la prima Siena di Pianigiani. E non vince dalla stagione 2000-01. Vent'anni: c'erano Ginobili, Rigaudeau, Jaric e Ettore Messina a capo di quella squadra, lui che della prossima finale sarà l'avversario. Capitolo precedenti: l'ultima finale una contro l'altra fu nel 1984, lì vinse Bologna.

Teodosic super, la Virtus batte Brindisi 78-75 il punteggio finale con cui la squadra di Djordjevic stacca il pass per la finalissima. Altro 3-0 dopo quello a Treviso. In cattedra Milos Teodosic, autore di 29 punti e 31 di valutazione. A Brindisi non bastano invece i 15 punti e 9 rimbalzi di Harrison. Partita combattuta: Brindisi parte bene chiudendo avanti sia il primo quarto che alla sirena di metà tempo (+3). Bologna ricuce bene con due bei parziali nel terzo ma gli ospiti rimetteno la testa avanti a 4' dalla fine. Lì ci pensa Teodosic: 8-0 di parziale e pass per la finale staccato.