Basket, il Covid ferma il campionato di serie A

L'impennata di contagi da coronavirus ha convinto la LegaBasket al rinvio completo della 14^ giornata di Serie A, inizialmente in programma tra domenica 2 e lunedì 3 gennaio. Le gare saranno recuperate in data da destinarsi. Calendario intasato per chi è impegnato nelle coppe europee

Sassari, Milano, Varese e Cremona i club più colpiti

Nello specifico: Sassari è in quarantena fino al 3 gennaio a causa del provvedimento assunto dall'ATS locale in seguito ad alcune positività riscontrate all'interno del gruppo squadra nell'ultimo giro di tamponi. Varese è in quarantena fino al 4 gennaio sotto provvedimento dell'ATS Insubria dopo tre positività emerse negli ultimi giorni. Cremona ha riscontrato un aumento nel numero di positivi che aveva già costretto al rinvio della gara del 26 dicembre (ora sono 13 i contagiati nel gruppo squadra), mentre Tortona è stata messa in quarantena dall'ATS di Alessandria dopo le positività emerse nella mattinata di domenica 26 dicembre, a poche ore dal match contro Reggio Emilia. Milano ha annunciato la positività di ben 8 elementi del gruppo squadra. Le gare saranno recuperate in data da destinarsi, ma andranno ad appesantire un calendario già molto ricco per le squadre impegnate nelle coppe internazionali.