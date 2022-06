Basket, Milano passa a Bologna in gara 1 scudetto

Inizia con una vittoria in trasferta la serie scudetto del basket italiano. L'Olimpia Milano ha vinto sul parquet della Virtus Bologna che era reduce da una striscia di 19 vittorie consecutive vincendo prima di oggi tutte le gare interne della stagione. Grande spavento in avvio di match per la stella della Virtus Teodosic per una distorsione alla caviglia destra che sembrava pregiudicarne il match. Alla fine il serbo con 16 punti sarà comunque il miglior realizzatore dei suoi.

Equilibrio nel 1° tempo, Hackett sbaglia liberi decisivi

I problemi fisici per i bianconeri hanno riguardato anche Shengelia costretto al cambio per un problema all'avambraccio destro (rientrato con una vistosa fasciatura). Sul parquet tanti errori da una parte e dall'altra. Bologna tira con una percentuale del 23.5%, i biancorossi con il 28.6% e questo spiega il 28-27 per l'Olimpia con cui si va al riposo nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Messina parte in quinta marcia, piazzando un parziale di 11-0 che vale il +13 grazie alle giocate di Shields e Datome. Bologna prova a restare in partita, ma per l'inizio dell'ultimo quarto si ritrova comunque con 10 punti da recuperare. Ci pensa Teodosic a riportare i suoi a -5, Datome però ha altri piani e con una bomba pesante risponde dall'altra parte. La Virtus costringe Milano ad oltre tre minuti senza canestri, e con i muscoli di Shengelia si riporta in pochi istanti a due sole lunghezze di distanza. Hackett sbaglia i due liberi del possibile pareggio, mentre l'Olimpia dall'altra parte riesce asbloccarsi e riprendersi un piccolo vantaggio da gestire fino alla sirena finale